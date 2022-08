Link kopiert

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat das Spital, in das er am Sonntag nach einem Bergunfall in Tirol eingeliefert worden ist, wieder verlassen. Allerdings wird er einige Tage keine Termine wahrnehmen. Zum einen haben ihm die Ärzte wegen einer leichten Gehirnerschütterung Ruhe vorordnet, zum