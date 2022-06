Link kopiert

Im Parlament in Vilnius in Litauen stimmten am Dienstag 80 Abgeordnete für die Verlängerung des Ausnahmezustands bis zum 15 September. Der Ausnahme zustand wurde wegen des Ukraine-Kriegs verhängt. Die Sonderregelung ermöglicht es den Behörden des EU- und Nato-Staates, Fahrzeuge und Menschen im Grenz