Petro gewinnt Wahlrunde in Kolumbien













Der frühere Guerillakämpfer Gustavo Petro hat die erste Runde der Präsidentenwahl in Kolumbien klar gewonnen. 40,3 Prozent der Stimmen entfielen auf den Ex-Bürgermeister der Hauptstadt Bogotá. Zweiter wurde der parteilose Kandidat Rodolfo Hernández, gegen den Petro am 19. Juni in der Stichwahl antri