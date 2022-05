Auch Zahlungen in anderen Bundesländern













Link kopiert

Der Streit um die Corona-Hilfen, die an Vereine im Dunstkreis des ÖVP-Seniorenbunds geflossen sind, weitet sich aus. Neben dem oberösterreichischen Seniorenbund flossen Gelder auch in Wien (287.000 Euro), Tirol (185.000 Euro), Kärnten (51.000 Euro), Vorarlberg (24.000). In der Steiermark habe man da