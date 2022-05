Verschenkte Ski und versteckte Kampfansagen

Link kopiert

Das letzte gemeinsame Foto ist lange her. Als SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner und Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil im Juli des vergangenen Jahres einen gemeinsamen öffentlichen Termin in Kärnten wahrnahmen, war die Stimmung so unterkühlt, dass nicht einmal ein Erinnerungsfoto entstand.