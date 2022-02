Link kopiert

Der traditionelle „politische Aschermittwoch“ der FPÖ in Oberösterreich fällt heuer erstmals komplett aus. In blauen Kreisen in Linz wird dies einzig und allein mit der Corona-Situation begründet, Differenzen wischen Oberösterreich-Chef Manfred Haimbuchner und Bundesparteichef Herbert Kickl hätten n