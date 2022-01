Link kopiert

Einen politisch womöglich fatalen Fehltritt leistete sich der britische Premierminister Boris Johnson, als er im Mai 2020 an einer Gartenparty in seinem Amtssitz teilnahm. Damals war das Königreich in sozialer Distanz vereint, „Bojo“ selbst hielt offenbar nicht viel davon. Trotz Entschuldigung halte