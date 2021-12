Link kopiert

Von Maria Schaunitzer

In nur einer Nacht schlugen an die 30 Tornados – normalerweise sind es im ganzen Dezember nicht mehr als 50 – eine Schneise der Verwüstung durch mehrere Bundesstaaten der USA. Allein im Südwesten von Kentucky dürfte es bei den Stürmen in der Nacht auf Samstag bis zu 100 Tote geg