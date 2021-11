Link kopiert

Während zuhause die Impfquote niedrig ist, spendet Österreich Vakzine an Vietnam. Der österreichische Botschafter in Vietnam, Hans-Peter Glanzer, überreichte am Dienstag dem vietnamesischen Gesundheitsministerium 50.000 AstraZeneca-Impfdosen. „Mit mehr als 2,6 Millionen gespendeten Impfstoffen bewei