Infektionen pro 100.000 Einwohner im 7-Tage Schnitt verzeichnet Österreich derzeit. In Oberösterreich liegt die Inzidenz bei 1173, in Salzburg bei 933. In den nächsten zwei Wochen gehen Experten davon aus, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit die Grenzen der Intensiv-Kapazitäten erreicht werden.