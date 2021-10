Link kopiert

Die Neuregelung der Sterbehilfe in Österreich dürfte bevorstehen. Die zuständigen Ministerien dürften nur noch an Details arbeiten, hieß es am Freitag aus Verhandlerkreisen. Einer endgültigen Einigung in den kommenden Tagen sollte also nicht mehr viel im Weg stehen. Quellen der Kleinen Zeitung und d