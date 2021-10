Link kopiert

Der konservative britische Parlamentsabgeordnete David Amess ist am Freitag bei einem Treffen mit Bürgern in seinem Wahlkreis erstochen worden. Die Polizei nahm am Tatort einen 25-Jährigen fest. Der Mann stehe unter Mordverdacht, hieß es. Über ein mögliches Motiv des mutmaßlichen Täters wurde nichts