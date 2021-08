Link kopiert

Ex-Vizekanzler und Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache hat sich bei seinem Strafprozess in Wien weiter als nicht schuldig bekannt. In dem Verfahren geht es um zwei Spenden eines mitangeklagten Betreibers einer Privatklinik in Höhe von 2000 und 10.000 Euro an die Bundes-FPÖ. Nach Ansicht der Wirtscha