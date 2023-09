Der Bus kam von der Fahrbahn ab, eine Frau kam ums Leben. eggenberger/apa

Ein internationaler Reisebus mit 45 Passagieren und zwei Fahrern ist am Dienstag in den frühen Morgenstunden bei Micheldorf im Kärntner Bezirk St. Veit an der Glan verunglückt. Eine 19-jährige Oberösterreicherin kam laut P