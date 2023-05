Link kopiert

Bei zwei Einsätzen wegen randalierenden Lokalgästen sind in der Nacht auf Sonntag in Wien zwei Polizisten verletzt worden. In Hernals verließ ein stark betrunkener 27-Jähriger trotz Hausverbot ein Lokal nicht und wehrte sich heftig gegen seine Festnahme, ein Beamter erlitt Verletzungen an Hand und B