Link kopiert

Einem 17-Jährigen ist in der Nacht auf Dienstag ein Böller in der Hand explodiert. Dem Jugendlichen zufolge hatte er diesen zuvor auf einer Halloween-Party in Unterweitersdorf (Bezirk Freistadt) von einem Unbekannten erhalten. Zu Hause zündete er den Knaller auf einer benachbarten Wiese. Nachdem sic