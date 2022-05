Link kopiert

Mit den Klausuren in Englisch ist gestern für den größten Teil der Prüfungskandidatinnen und -kandidaten die schriftliche Matura zu Ende gegangen. In der kommenden Woche stehen zwar noch Prüfungen in Französisch, Spanisch, Italienisch, den Minderheitensprachen sowie jenen Fächern an, deren Aufgaben