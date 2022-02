Link kopiert

Schwarzer Tag in den österreichischen Bergen. An der tirolerisch-schweizerischen Grenze in Spiss (Bezirk Landeck) sind gestern bei einem Lawinenabgang fünf Skitourengeher ums Leben gekommen. Zum Einsatzort flogen zwei Schweizer Hubschrauber, ein österreichischer Notarzthubschrauber sowie ein Polizei