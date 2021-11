Zwei Verletzte bei Explosion in Tischlerei













Link kopiert

Eine Frau (57) und ein Mann (35) wurden Samstagnachmittag im Tiroler Uderns (Bezirk Schwaz) vermutlich durch eine Staubexplosion in einer Tischlerei schwer verletzt. Die beiden waren per SMS über eine Störung in einem Silo informiert worden und wollten der Ursache auf den Grund gehen. Beim Betreten