Link kopiert

Von Freund erwürgt: 47-Jährige starb im Spital

BREGENZ. Eine 47-jährige gebürtige Grazerin, die am Nationalfeiertag in Bürs (Bezirk Bludenz) von ihrem Lebensgefährten so lange gewürgt worden war, bis sie keine Lebenszeichen mehr von sich gab, ist am Donnerstag an den Folgen