Link kopiert

In Großgmain stürzte ein 13 Monate alter Bub in einen Swimmingpool. Er kletterte über eine Treppe auf das Podest am Beckenrand, fiel ins Wasser und kam auf einer schwimmenden Wärmefolie zu liegen, doch das Gewicht des Buben reichte aus, um ihn unter Wasser zu drücken. Der achtjährige Bruder, der sic