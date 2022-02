Link kopiert

Ein schwerer Unfall ereignete sich am Mittwoch im Bregenzerwald: Ein 46-jähriger Gemeindearbeiter war am Mittwoch gegen 11.15 Uhr mit Schneeräumarbeiten beschäftigt. Dabei fuhr er wiederholt mit seinem Schneeräumfahrzeug in einen Parkplatz ein und setzte anschließend wieder zurück, um den Platz spur