Link kopiert

Eine auf dem Herd vergessene Pfanne mit Öl führte in der Nacht auf Montag zu einem Küchenbrand in ­Hohenems. Der 73-jährige Hausbewohner versuchte ­zuerst, den Brand selbst zu löschen, was ihm größtenteils auch gelang. Die Feuerwehr Hohenems löschte die noch vorhandenen Glutnester. Es wurde niemand