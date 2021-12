Link kopiert

In Dalaas am Arlberg wollte am Sonntag ein Hausbesitzer seine Sauna, die er zehn Jahre lang nicht benutzt hatte, in Betrieb nehmen. Der Elektro-Saunaofen geriet in Brand, das Feuer griff auf die Holzverkleidung über. Löschversuche mit einem Handfeuerlöscher waren vergeblich, es kam zu starker Rauche