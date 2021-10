Link kopiert

Jene Frau (47), die am Dienstag von ihrem Lebensgefährten (59) so heftig gewürgt wurde, dass sie reanimiert werden musste, ist nun im Landeskrankenhaus verstorben. Das teilte die Landespolizeidirektion am Freitag mit. Der Beschuldigte befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft. Die Staatsanwalt