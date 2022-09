Ein endloser Krieg der Rosen

Link kopiert

Schmutzwäsche waschen in aller Öffentlichkeit. Was sich Phil Collins (71) und seine Ex-Frau Orianne Cevey (48) in den letzten Jahren geliefert haben, erreicht auf der inoffiziellen „Depp-Heard-Skala“ Bestwerte. Die beiden waren von 1994 bis 2006 zusammen, von 1999 bis 2008 waren sie verh