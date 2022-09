Link kopiert

US-Realitystar Paris Hilton hat eine groß angelegte Suchaktion nach ihrem entlaufenen Chihuahua „Diamond Baby“ gestartet. „Ich tue alles, was in meiner Macht steht, um sie zurückzubekommen“, teilte die 41-Jährige via Instagram mit. Laut Hilton wird der Hund seit einer Woche vermisst. Dem Finder des