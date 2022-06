Link kopiert

Popstar Justin Bieber hat wenige Tage nach der Absage von Konzerten in einem Video seine Fans informiert, dass er an einer Gesichtslähmung leidet. Der Sänger postete am Freitag­nachmittag (Ortszeit) auf Instagram ein Video, in dem er über eine Diagnose mit dem Ramsay-Hunt-Syndrom spricht. Dabei hand