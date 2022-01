Link kopiert

Am Freitagabend hat das RTL-„Dschungelcamp“ wieder begonnen, heuer erstmals in Südafrika. Für eine Überraschung sorgte in der ersten Folge der Inhalt von Harald Glööcklers Rucksack, hatte der Modedesigner doch mehrere Push-up-Unterhosen eingepackt. Seine Begründung, warum er dabei ist: „Wenn ich im