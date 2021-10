Tante Monika will Abschied nehmen













Liebe macht blind … aber in der Ehe kommt das Sehvermögen rasch zurück.“ Mit solchen Witzen hat sich die deutsche Kabarettistin Monika Gruber auch in die Herzen vieler heimischer Comedy-Fans geblödelt. Nun gab die 50-Jährige via „Bild“-Zeitung bekannt, dass sie ihre Bühnenkarriere schon bald beenden