Link kopiert

Schauspielerin Joan Collins (88) lässt in ihren Memoiren kein gutes Haar am ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump (75). Er sei ein „uneleganter Clown“, sagt die Denver-Clan-Diva. Trump hatte sich einst für die Serie als ihr Lover beworben. Nachdem er abgelehnt wurde, bestritt er dies in einem Inter