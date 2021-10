Link kopiert

Ein altes Bonmot sagt, über Musik zu schreiben sei in etwa so unmöglich, wie über Architektur zu tanzen. Aber das ist nichts im Vergleich zur Beschreibung von Essen. Dabei geht es hier nicht um Speisekartenpoesie wie „dreierlei vom Schwein an zweierlei Sauce“, die eh längst von nur scheinbar nüchter