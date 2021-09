Link kopiert

Herr Eisenberg, Sie haben Ihre Memoiren geschrieben. Jetzt schreiben Sie in der Einleitung zwar, wie man so etwas angeht – mit Gottes Hilfe –, aber warum schreibt man so ein Buch eigentlich?

Paul Chaim Eisenberg: Nachdem ich schon zwei Bücher geschrieben hatte – eins über den