Kenia

Feiertag zum Bäume

pflanzen

In Kenia haben Menschen an einem extra dafür geschaffenen Feiertag im großen Stil Bäume gepflanzt. Im Kampf gegen den Klimawandel sollten am Montag innerhalb eines Tages 100 Millionen Stück gesetzt werden.

grossbritannien

Ex-Premier wird

Außenminister