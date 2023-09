US-Präsident Joe Biden traf im Vorfeld des G20-Gipfels in Neu Delhi den indischen Premierminister Narendra Modi. Bidens Regierung versucht offensiv, Indien als wichtigen Akteur im Indopazifik und auf der internationalen Bühne stärker an sich zu binden. Ziel ist es, dem Machtstreben Chinas in der Reg