Bei einem kurdischen Kulturzentrum in Paris sind am Freitag drei Menschen durch Schüsse getötet worden. Wie Staatsanwältin Laure Beccuau mitteilte, war der mutmaßliche Angreifer, ein 69-jähriger Mann, den Behörden bekannt. Er befindet sich in Polizeigewahrsam. Ein rassistischer Hintergrund der Tat w