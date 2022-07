Link kopiert

Wieder in Freiheit

Nach monatelanger medizinischer Behandlung sind am Freitag in Israel mehr als ein Dutzend gefährdeter Meeresschildkröten wieder in die Freiheit entlassen worden. Die 15 Unechten Karettschildkröten und zwei Grüne Meeresschildkröten krabbelten über den Strand in Richtung Mittelmeer.