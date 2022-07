Link kopiert

Nach dem tödlichen Gletscherabbruch an der Marmolata in Norditalien haben die Rettungskräfte die Suche nach möglichen Opfern am Freitag fortgesetzt. Am frühen Morgen wurden dafür 14 Männer und Frauen der Feuerwehr, Polizei und Bergrettung sowie zwei Hunde zur Suche in das Unglücksgebiet geflogen. Es