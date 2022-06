Katastrophe im Taliban-Staat

Link kopiert

Die Naturkatastrophe kam in ein Land, in dem es ohnehin am Nötigsten fehlt: In der bergigen Region im Grenzgebiet von Afghanistan und Pakistan hat am frühen Mittwochmorgen ein verheerendes Erdbeben die Bewohner aufgeschreckt. Mindestens 1000 Tote und 1500 Verletzte sind zu beklagen. Die