Link kopiert

Der Karneval von Venedig, der heuer unter dem Motto „Erinnere dich an die Zukunft“ steht, ist eröffnet: Etwa 50.000 Menschen, vor allem Ausländer und darunter auch viele Österreicher, strömten am Samstag in die Lagunenstadt. Kleinere Vorführungen und Puppenspiele fanden über Venedigs Zentrum verteil