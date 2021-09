Link kopiert

Warum soll es überraschend sein, dass der Papst zu uns kommt? Er ist doch unser aller Vater oder etwa nicht?“ So selbstverständlich nimmt eine Bewohnerin der Roma-Plattenbau-Siedlung Lunik IX in Košice (Kaschau), was ansonsten wohl die ganze offizielle Slowakei verwundert hat. Wie der biblische Jesu