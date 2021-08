Link kopiert

Nach dem Anschlag der Extremistengruppe Islamischer Staat (IS) vor dem Kabuler Flughafen sind laut US-Medien bis zu 170 Menschen ums Leben gekommen. Die USA stellen sich nach dem Vergeltungsangriff auf den IS, bei dem es auch Tote und Verletzte gegeben haben soll, und wegen der am Dienstag endenden